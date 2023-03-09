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НовостиОбщество9 марта 2023 7:26

В Волгограде канализационные стоки разлились рядом с ВолГУ

Ущерб почве составил свыше 4,5 млн рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: t.me/radionovasg

Фото: t.me/radionovasg

Житель Волгограда пожаловался в Росприроднадзор на разлив канализационных стоков рядом с остановкой общественного транспорта «Волгоградский государственный университет». Специалисты выехали на место, где факт загрязнения земли подтвердился. Об этом в своем телеграм-канале написала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Стоки разлились из канализационного коллектора «Концессии водоснабжения».

- Результаты анализа проб показали значительные превышения ПДК загрязняющих веществ по нефтепродуктам, хлорид-иону и сульфат-иону, - отметила Светлана Радионова.

Ущерб почве был оценен на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. «Концессии» отказались добровольно возместить причиненный вред природе. Росприроднадзор обратился в суд.