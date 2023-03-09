В Волгограде момент наезда «Шкоды» на пешехода засняли камеры

Мужчину сбила иномарка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 8 марта, на севере Волгограда 27-летний водитель «Шкоды Рапид» сбил пешехода на «зебре». Авария произошла в 07.30 часов в Краснооктябрьском районе на улице Еременко. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодой автомобилист поворачивал направо у дома №9.

- Он совершил наезд на 36-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в ведомстве.

Момент аварии запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Пешеход получил травмы, ему вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, в медучреждении пациенту оказана необходимая медицинская помощь.