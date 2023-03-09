Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как правильно выбрать хлеб Фото: Олег УКЛАДОВ

9 марта Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области, как правильно выбрать и хранить хлебобулочные продукты. По сей день поговорка «хлеб - всему голова» актуальна. Этот продукт есть практически в каждом доме, а на прилавках магазинов огромное разнообразие разных видов хлебобулочных изделий. В 2022 году специалисты исследовали 90 проб, из них только один продукт был изготовлен с нарушениями. Можно сказать, что волгоградцам продают качественный товар.

Волгоградцам напоминают, что в хлебе содержатся полезные витамины группы В. Благодаря хлебу, улучшается процесс пищеварения.

- Хлеб, как правило, не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления. Вместе с тем существуют несколько форм микробиологической порчи хлеба: плесневение, картофельная болезнь, поражение пигментообразующими бактериями, - предупреждают эксперты.

Покупая хлеб, обратите внимание на его состав, дату изготовления, упаковку. Дома этот продукт необходимо хранить в хлебнице или тканевом мешке в течение 16-36 часов в зависимости от вида.