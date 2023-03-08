В Волгограде иностранные студенты забросали друг друга краской

Фото: администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха 8 марта прошел фестиваль красок Холи. Десятки горожан и гостей Волгограда собрались вместе, чтобы устроить красочный праздник. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали директор ЦПКиО Андрей Еркин. Большинство из принявший участие в фестивале – студенты из Индии, которые учатся в волгоградских вузах.

Фото: администрация ЦПКиО

Отметим, что Холи является древнейшим индийским праздником. Он проводится ежегодно в честь наступления весны.

В ЦПКиО Волгограда 8 марта каждый желающий мог сделать подарок своей маме, бабушке или сестре собственными руками. В мастерской «Подворье» прошли бесплатные мастер-классы. Юные и взрослые волгоградцы делали деревянные спилы, браслеты, изделия из мыла и подушки.