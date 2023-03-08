В Волгоградской области в ближайшие дни потеплеет почти до +20

В Волгограде становится все теплее и теплее Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области погода становится все более теплой. В ближайшие дни столбики термометров поднимутся почти до +20 градусов. Так уже 10 марта ожидается +18. При этом тепло будет сопровождаться штормовым ветром, скорость которого будет достигать 20 м/с.

В четверг по области местами пройдет небольшой дождь. В Волгограде и в районах южный ветер подует со скоростью 15-20 м/с, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. В ночь на 9 марта по области температура воздуха составит +2...+7º, днем +6...+11º, местами воздух прогреется до +16º.

10 марта небольшой дождь прогнозируется в районах региона. Скорость южного, юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с. В ночные часы по области столбики термометров будут показывать +3...+8º, в дневные +9...+14º, местами до +18º. В региональной столице в пятницу ночью +4...+6º, днем +12...+14º.