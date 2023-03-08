Жительниц Волгограда с 8 марта поздравил пожарный слоник

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

На улицы Волгограда 8 марта вышел пожарный слоник, который поздравлял жительниц с Международным женским днем. В центре города он вместе со спасателями раздавал букеты тюльпанов. Волгоградки получали цветы от слоника на станции скоростного трамвая «площадь Ленина».

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

- Цветы и комплименты мужчин героической профессии не оставили женщин равнодушными, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МЧС по Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Волгоградки любого возраста с радостью принимали тюльпаны от веселого пожарного слоника и фотографировались с ним.