9 марта без электричества временно останутся 6 районов Волгограда

Из-за работ на электрооборудовании в четверг в Волгограде обесточат 6 районов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде в четверг плановые отключения электричества затронут 6 районов. Они будут обесточены частично. Без света на 8 часов останутся дома на 22 улицах и в двух СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 9 марта временно не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 свет отрубят на ул. Мозырьской, 1-11, 2-20, 20а, ул. Нахичеванской, 1-17, 2-18. В Краснооктябрьском районе электроснабжения с 9.00 до 17.00 не будет по адресам: ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а, пер. Вогульский, 15, 17, 19а, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Южная, 1-7, 4-8, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5

В Дзержинском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул.8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 40, 44, ул. Симонова, 27. В Советском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома в СНТ «Нефтяник-2»: ул. Джабаева, 28/42, 28/44, 44/1, 44/3, 44/8а, 44/9, 44/9а, 44/10, 44/11, 44/24-44/29, 44/47, 44/94, 44/317, 44/324, 44/327, 44/435, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/42231, 44/42232.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дом №1а по ул. Розы Люксембург. В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся дома №2-16, 3-7 в СНТ «Шлюзовик», ул. Плеханова, 75-97, 178/33, ул. Ленинаканская, 93-109, 70-82, ул. Костюшко, 90-112, ул. Магистральная, 24-26, ул. Стальского, 2, 4, 6, ул. Лесобазовская, 4, 6, ул. Лазоревая, 207, 209.