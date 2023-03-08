Школьник и две пенсионерки пострадали под колесами машин в Волгограде

Мальчик и пенсионерки были госпитализированы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде в дорожно-транспортных происшествиях 7 марта пострадали трое пешеходов. Под колесами автомобилей оказались 11-летний мальчик и две пенсионерки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Красноармейском районе в 11.20 во вторник 49-летняя водитель на Suzuki Swift напротив дома №24 по улице Вучетича наехала на 11-летнего школьника. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также в Красноармейском районе 39-летний мужчина на «Kia Rio» во дворе дома №6 на улице Панферова, сдавая назад, сбил 64-летнюю женщину.

В Дзержинском районе вечером 7 марта 75-летняя пенсионерка переходила дорогу возле дома №175а по улице Исторической вне зоны пешеходного перехода и попала под колеса Opel Astra, иномаркой управлял 28-летний водитель.

Все пешеходы были госпитализированы.