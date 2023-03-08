В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Андреем Киприным

С военным простились в родном для него Петровом Вале Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области 7 марта простились с Андреем Киприным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Прапорщика похоронили в городе Петров Вал Камышинского района.

- В нашей памяти он навсегда останется примером честного выполнения воинского долга и доблестного служения Родине, - отметили в администрации Камышинского района.

Супруге военнослужащего во время его похорон был передан орден Мужества, которым Андрей Киприн был награжден посмертно.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.