Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 марта 2023 6:55

В Волгоградской области простились с погибшим в СВО Андреем Киприным

Прапорщик был посмертно награжден орденом Мужества
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
С военным простились в родном для него Петровом Вале

С военным простились в родном для него Петровом Вале

Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области 7 марта простились с Андреем Киприным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Прапорщика похоронили в городе Петров Вал Камышинского района.

- В нашей памяти он навсегда останется примером честного выполнения воинского долга и доблестного служения Родине, - отметили в администрации Камышинского района.

Супруге военнослужащего во время его похорон был передан орден Мужества, которым Андрей Киприн был награжден посмертно.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.