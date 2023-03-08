В Волгограде в массовом ДТП внедорожник перевернулся на крышу

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 7 марта на Университетском проспекте в Волгограде произошла авария с участием четырех автомобилей, один из которых перевернулся на крышу. ДТП случилось в Советском районе в час пик. Примерно в 18.40 водитель за рулем Mitsubishi Pajero не справился с управлением, наехал на бордюр, после чего внедорожник перевернулся и врезался в Chevrolet Lacetti. От удара легковушку откинуло на стоящие на светофоре Kia Sportage и Hyundai Solaris. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Попавшие ДТП машины получили повреждения. Зато обошлось без пострадавших людей, медицинская помощь никому не потребовалась.