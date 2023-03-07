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НовостиОбщество7 марта 2023 14:32

В Волгоградской области похоронили камышанина Александра Бурдюкова

Похоронили бойца на родной земле
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Администрация Камышинского района

Администрация Камышинского района

В городе Камышине Волгоградской области простились с местным жителем, Александром Бурдюковым. Он погиб на территории проведения специальной военной операции, о чем volgograd.kp.ru сообщили в администрации Камышинского района.

- Александр Евгеньевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, говорится в сообщении.

Похоронили Александра Бурдюкова на родине. Редакция "Комсомольской правды" выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра.