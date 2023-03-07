В Волгограде девятые сутки ищут 42-летнего мужчину в бейсболке

Фото: "Юг-Спас Волгоград"

В Волгограде девятые сутки продолжаются поиски Андрея Пескова, который пропал без вести. 42-летний мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 26 февраля и перестал выходить на связь. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «Юг-Спас Волгоград».

Рост пропавшего без вести мужчины 185 сантиметров, у него крепкое телосложение, темно-русые волосы. Из дома ушел в болоневой темно-синей куртке, черных джинсах, темно-рыжем вязанном свитере, темно-серой бейсболке с эмблемой, черных ботинках.

Волгоградцы могут помочь в поисках. Жителей города, которые могли видеть Андрея Пескова, просят позвонить по телефонам 8-966-789-08-88, 8-906-409-80-65 или 112.