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НовостиЗдоровье7 марта 2023 13:15

В Волгоградской области увеличилось число заболевших ОРВИ

После февральских праздников волгоградцы стали чаще обращаться к врачам с насморком и кашлем
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
После праздничных дней волгоградцы стали чаще обращаться к врачам с симптомами ОРВИ

После праздничных дней волгоградцы стали чаще обращаться к врачам с симптомами ОРВИ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на неделе с 27 февраля по 5 марта увеличилось число обращений к медикам с симптомами ОРВИ и гриппа. По сравнению с праздничной февральской неделей рост количества пациентов с температурой, насморком и кашлем составил 10%. На 61% увеличилась доля заболевших взрослых, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Волгоградцы на прошлой неделе заражались гриппом B, РС-вирусом, риновирусом, метапневмовирусом, аденовирусом и ковидом. На неделе отдельные классы из-за заболевших детей закрывались в семи школах.