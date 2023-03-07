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НовостиОбщество7 марта 2023 12:50

В Волгограде СК проведет проверку после падения пассажирки из маршрутки

Проверка организована после ряда публикаций в СМИ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
СК предстоит выяснить условия передвижения в маршрутке

СК предстоит выяснить условия передвижения в маршрутке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде следственный комитет решил взялся проверять информацию о выпавшей из маршрутки девушки. Организовать проверку на предмет безопасности в общественном транспорте ведомство решило после ряда публикаций в СМИ об этом несчастном случае. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР Волгоградской области.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, следственным отделом по Центральному району города Волгоград следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне, 6 марта, около 17:50 на улице Краснознаменской открылась дверь маршрутки №98 и на проезжую часть выпала 19-летняя девушка, получив телесные повреждения.