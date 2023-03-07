В Волгограде и области 8 марта прогнозируют аномально теплую погоду

8 марта в Волгограде будет весеннее тепло Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область пришла настоящая весенняя погода. Температура воздуха становится все выше. Специалисты потепление называют аномальным. На 8 марта синоптики пообещали 12 градусов тепла.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, по области ночью в среду ожидается мокрый снег, днем в районах и Волгограде пойдет небольшой дождь. Местами прогнозируется туман и гололедица на дорогах. Южный ветер подует со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха по области составит в ночь на 8 марта составит -2...+3º, днем +4...+9º, по югу региона столбики термометров поднимутся до +12º. В Волгограде ночью +1...+3º, днем +9...+11º.

Синоптики отмечают, что аномальное тепло на всем юге России. По информации службы Фобос, повышение температуры воздуха связано с мощным южным потоком, который сформировался в передней части большого циклона.

- Хорошо прогретые воздушные массы станут быстро растекаться по Русской равнине. И на пик потепление выйдет в Международный женский день, - сообщили в Фобосе.