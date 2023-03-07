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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:29

В Волгоградской области главу села подозревают в служебном подлоге

На такой риск он пошел ради повышения зарплаты
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Главе грозит до 2 лет лишения свободы

Главе грозит до 2 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Бахтияроского сельского поселения Ленинского района в Волгоградской области подозревается в служебном подлоге. По материалам проверки районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона.

- Фигурант уголовного дела подписал решение Совета депутатов об индексации окладов муниципальных служащих. Однако по результатам проверки оказалось, что заседание Совета депутатов по этому вопросу не проводилось, - ответили в ведомстве.

Без каких-либо на то оснований глава села получил из бюджета более 60 тысяч рублей. В отношении главы возбуждено уголовное дело по статье служебный подлог, ему грозит до двух лет лишения свободы.