«Это самая страшная ночь»: в Волжском загорелся приют для бездомных животных

Выжившие животные остались без пропитания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящая трагедия произошла в городе Волжский Волгоградской области накануне, 6 марта. В приюте «Хвостики» загорелись вольеры, в которых обитали собаки. Работники приюта открывали вольеры, чтобы спасти от огня четвероногих друзей, но, к сожалению, не всех удалось спасти, как рассказала volgograd.kp.ru руководитель приюта Юлия Пильщикова.

- Погибло 5 собак. Это самая страшная ночь в моей жизни с животными, хочется просто лечь рядом с ними, - призналась Юлия.

В «Хвостиках» проживает 500 бездомных собак. И сейчас, после пожара, они остались совсем без кормовой базы. Работники приюта просят помощи у неравнодушных жителей Волгограда и Волжского.

В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области также подтвердили факт пожара и сообщили, что горела хозпостройка на площади 100 квадратных метров. Около 20.58 спасателям удалось ликвидировать возгорание. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.