50-летний камышанин избил жену за мобильник

Мужчине грозит новый срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Подвыпивший 50-летний камышанин пришел в ярость из-за того, что жена решила воспользоваться его мобильником. В исступлении мужчина несколько раз ударил супругу по лицу и голове. Теперь ему светит реальный срок за побои, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - рассказали в ведомстве.

Как выяснили стражи порядка, в тот вечер отсидевший за убийство камышанин за ужином опрокинул несколько рюмок спиртного, после отправился отдыхать. Жена в это время взяла его телефон. Мужчина в бешенстве стал ее избивать. Спас мать 20-летний сын. Он сразу вызвал полицию и скорую. Только после этого разбушевавшийся отец успокоился.

Полицейские продолжают расследование уголовного дела и сбор доказательств.