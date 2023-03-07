В Волгограде прокуратура проверит перевозчика после выпадения студентки из маршрутки

Прокуратура проводит проверку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

7 марта прокуратура Волгограда организовала проверку по факту выпадения 19-летней студентки из салона движущейся маршрутки №98 в Центральном районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Напомним, авария произошла в 17.50 часов на улице Краснознаменской. По всей вероятности, девушка стояла в салоне у двери. Та внезапно открылась, когда маршрутчик совершил резкий маневр. Студентка упала на асфальт и сильно ударилась. Очевидцы оказали ей необходимую помощь.

- По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре.