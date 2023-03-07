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НовостиОбщество7 марта 2023 9:24

Волгоградские женщины хотят получать в среднем 35 тысяч рублей

Зарплаты волгоградок куда ниже заработков мужчин
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Женщины довольствуются достаточно скромными зарплатами

Женщины довольствуются достаточно скромными зарплатами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницы Волгоградской области хотят получать в среднем 35 тысяч рублей. В целом это на 15 тысяч рублей меньше, чем средний показатель заработной платы у мужчин. К такому выводу пришли специалисты hh.ru в преддверии Международного женского дня.

- Женщины разместили 52% от всех актуальных резюме в Волгоградской области. Из них только 2% рассчитывают на заработную плату выше 100 тысяч рублей, - рассказали аналитики volgograd.kp.ru.

Самыми востребованными вакансиями среди волгоградок являются менеджер по продажам и специалист по работе с клиентами. На третьем месте идет должность администратора, в пятерку востребованных профессий входит также продавец-кассир, бухгалтер и оператор call-центра.