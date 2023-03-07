Численность женщин подсчитали в Волгоградской области

В регионе женщин больше, чем мужчин Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области в преддверии 8 марта подсчитали численность женщин. Представительниц прекрасного пола в регионе больше, чем мужчин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате, на 1000 женщин в среднем приходится 880 мужчин. На 1 октября 2021 года в Волгоградской области проживает 1 330 400 женщин - это 53,2% от общей численности населения региона.

В городах области проживает 1 041 200 женщины или 78,3%. Средний возраст волгоградок – 45 лет. 22,9% волгоградских женщин имеют высшее образование, среднее профессиональное – 38%.

74,7% жительниц региона стали мамами в возрасте от 20 до 29 лет. В 2022 году 17 453 волгоградок родили малышей – 8 559 девочек и 9 063 мальчика. 478 тысяч женщин находятся в зарегистрированном браке и 46,5 тысячи – в незарегистрированном супружеском союзе.