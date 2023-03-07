Волгоградца осудили на два года за призывы к экстремизму в соцсетях

Волгоградцу дали условный срок за пост в соцсети. Фото: Олег ЗОЛОТО

За призывы к экстремизму в соцсетях Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор 29-летнему Георгию Хворостову. Мужчине дали два года условно и запретили администрировать сайты и соцсети, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФСБ по Волгоградской области.

- Приговор вступил в законную силу, - рассказали в ведомстве.

Призыв к насилию над лицами определенной национальности 29-летний волгоградец опубликовал на своей страничке в социальной сети, которая находилась в публичном доступе. После его задержали сотрудники госбезопасности и возбудили уголовное дело за распространение материалов экстремистского характера.