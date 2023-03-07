Видео: в Волгограде из маршрутки №98 на повороте выпала девушка

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В центре Волгограда 6 марта из маршрутки №98 выпала пассажирка. Происшествие случилось в 17.50 на улице Краснознаменской. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, у микроавтобуса «Луидор» произошло самопроизвольное открытие двери, после чего 19-летняя девушка выпала на дорогу. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

ДТП случилось при повороте маршрутки с улицы Краснознаменской через трамвайные пути на улицу Глубокоовражную. После падения студентки, микроавтобус остановился, другие его пассажиры побежали на помощь пострадавшей, оказавшейся посередине проезжей части. Девушка самостоятельно встать не могла. Она получила травмы, скорая помощь доставила ее в больницу.