Региональный оператор по обращению с ТКО: обнаружили в квитанции неточность – сообщите нам

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Уважаемые потребители, проживающие на территории Волгоградской области,

обращаем ваше внимание!

Если вы получили платежный документ, в котором обнаружили некорректные сведения, а именно: не отражена произведенная вами оплата, не верно указаны фамилия/имя/отчество собственника, адрес домовладения, количество проживающих в помещении лиц или иная информация, просьба направить обращение в адрес регионального оператора по обращению с ТКО или через наших официальных представителей.

Для улучшения качества предоставляемой услуги жителей 5 районных центров Волгоградской области: г. Камышин, г. Михайловка, г. Урюпинск, г. Фролово, г. Калач-на-Дону и г. Волжского принимают участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт».

С 01 апреля откроются участки по всех районных центрах Волгоградской области.

Так же для жителей области доступны сервисы на сайте моймрц34.рф: здесь можно написать обращение, произвести оплату, зарегистрировать личный кабинет, заказать электронную платежку.

Принимает звонки дополнительная горячая линия ООО «МРЦ» по телефону 8 (8442) 326-000, режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00.

Все потребители, проживающие и на территории области могут направить обращение через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО: www.citymatic.ru/feedback;

Обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны), пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12.48).

Для вас также работает контакт-центр ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 8-00 до 20-00).

Ситиматик-Волгоград принимает все меры для улучшения качества обслуживания и возможности получения от потребителя обратной связи в случае допущения неточностей и ошибок.