Под Волгоградом простились с мобилизованным Дмитрием Наушиным

Дмитрий был призван в рамках частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Быковском районе Волгоградской области в последний путь проводили сотрудника «Росатома» Дмитрия Наушина. Он погиб на территории проведения специальной военной операции. Эту информацию volgograd.kp.ru подтвердили в военном комиссариате Николаевского и Быковского районов.

Дмитрий работал в волгоградском филиале Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» - бывшем предприятии «Радон». Получил повестку в рамках частичной мобилизации.

4 марта Дмитрия Наушина похоронили в селе Раздолье Быковского района, откуда он сам родом, со всеми военными почестями. У него остались жена и двое детей.