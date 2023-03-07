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НовостиОбщество7 марта 2023 7:00

Под Волгоградом простились с мобилизованным Дмитрием Наушиным

Похоронили бойца на кладбище в селе Раздолье Быковского района
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Дмитрий был призван в рамках частичной мобилизации

Дмитрий был призван в рамках частичной мобилизации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Быковском районе Волгоградской области в последний путь проводили сотрудника «Росатома» Дмитрия Наушина. Он погиб на территории проведения специальной военной операции. Эту информацию volgograd.kp.ru подтвердили в военном комиссариате Николаевского и Быковского районов.

Дмитрий работал в волгоградском филиале Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» - бывшем предприятии «Радон». Получил повестку в рамках частичной мобилизации.

4 марта Дмитрия Наушина похоронили в селе Раздолье Быковского района, откуда он сам родом, со всеми военными почестями. У него остались жена и двое детей.