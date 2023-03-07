Вшивых волгоградцев за год стало больше

Показатель пораженности за год вырос. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 2022 году у жителей Волгограда и области чаще находили педикулез или вшивость. Показатель пораженности составил 17,1 на 100 тысяч населения – это в 2,4 раза меньше среднемноголетнего показателя и в 4,5 раза меньше, чем вшивость в среднем по стране. Однако в 2021-м этот коэффициент был еще ниже – 14,8. Случаи педикулеза санитарные врачи регистрировали на всей территории региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Педикулез или вшивость - заболевание заразное. Подцепить вшей может каждый вне зависимости от уровня жизни. На человеке паразитируют три вида кровососов: головная, платяная и лобковая вошь. Знакомство с каждым из видов как минимум неприятно. Заразиться можно через контакт или бытовые предметы – расческу, белье, шапку. Особенно часто педикулез встречается в детских коллективах. Гигиена и чистота – главные помощники в профилактике педикулеза.

Если вы все же обнаружили вшей у ребенка или других членов семьи, сходите в аптеку за средством от педикулеза, смените все белье, в том числе постельное, постирайте его и одежду, прогладьте все горячим утюгом с паром.