Волгоградец Владимир Голодный стал победителем в шоу на ТНТ «Конфетка»

Фото: канал ТНТ.

Несколько дней назад победителем нового выпуска шоу на ТНТ «Конфетка» стал уроженец Волгограда Владимир Голодный. Талантливый музыкант занимается творчеством вот уже пять лет. Песню «Плитка шоколада» он написал в 2022 году, выложил в интернете и был приятно удивлен тому, что она полюбилась слушателям. А вскоре с Владимиром связались представители шоу и пригласили поучаствовать. К слову, в первом выпуске «Конфетки» победителем стал житель Волжского Кирилл Матряшин.

Песню Владимира исполнил популярный певец Егор Крид.

- Хочу сказать огромное спасибо исполнителю, который замечательно перепел эту композицию. Я именно так и представлял себе «роковый» и «драйвовый» стиль, в котором можно было бы исполнить этот трек. Также выражаю благодарность организаторам, которые сделали такое крутое шоу! - отметил волгоградский музыкант.