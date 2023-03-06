Жителю Волгоградской области Даниилу Приходченко вручили медаль Жукова

Фото: Администрация Камышина

Сегодня, 6 марта, в военкомате города Камышин Волгогрдаской области прошло награждение участника специальной военной операции. Даниил Приходченко получил медаль Жукова из рук заместителя главы города и Юрия Бачурина и военного комиссара Александра Люкова. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в администрации Камышина.

Такой награды, как медаль Жукова, удостаиваются те воины, которые проявляют себя в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации и за особые отличия при несении боевой службы.