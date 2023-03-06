В Волгограде 7 марта электричество временно отключат в трех районах

В трех районах Волгограда не будет света 7 марта Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник коммунальными страдальцами станут жители трех районов. Из-за ремонтных и профилактических работ будет отключено электричество. Свет на несколько часов отрубят в домах более чем на 20 улицах. Временно электричества 7 марта не будет в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Красноармейском районах, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжения не будет по адресам: пер. Вогульский, 15, 17, 19а, ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Южная, 1-7, 4-8, ул. Западная, 5-11, 6-10, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5. С 9.00 до 14.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Маршала Еременко, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 69, 148, 150, 152, п. Мирный, 6-20, 7-19, 41а, 44а, 69а, ул. Таращанцев, 71, 73, 75, 77, 79.

В Ворошиловском районе обесточат с 9.00 до 14.00 в домах на ул. Академической, 1, 1а, 16, ул. Запрудной, 4, 13, 15, ул. Новостроек, 2, 4, 7, 13, 15, ул. Одесской, 1-9, 2-10, ул. Астраханской, 1, 2-10, 5, 11, 13, ул. Калмыцкой, 7, ул. Институтской, 8, ул. Московской, 1-11, 2, 6, 10. В Красноармейском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Плеханова, 51а, 57а, 57б, 57-73, ул. Ленинаканской, 51-89, 52-68, 89, ул. Костюшко, 72-84.