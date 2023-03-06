В Волгограде школьникам стало плохо на показе научно-популярного фильма

Дети пожаловались на головокружение и головную боль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Загадочная история произошла в средней школе №75 Красноармейского района Волгограда. Ученикам массово стало плохо во время показа 3D фильма в актовом зале учебного заведения. Об этом случае volgograd.kp.ru поведали в пресс-службе мэрии города.

- Несколько учащихся пожаловались на ухудшение самочувствия в ходе просмотра 3D-фильма научно-популярной тематики. Просмотр фильма был организован приглашенной организацией, - рассказали в администрации Волгограда.

Сейчас в школе проводится проверка, а также работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области. Дети, которые пожаловались на свое состояние, находятся в медицинский учреждениях города.