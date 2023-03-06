В Волгограде пенсионерка перевела телефонным аферистам 7 млн рублей

Пенсионерка перевела мошенникам 7 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде пенсионерка поверила аферистам и лишилась огромной суммы денег. Телефонные мошенники обманули ее на 7 миллионов рублей. Неизвестный позвонил 80-летней жительнице Центрального района и сообщил, что кто-то хочет похитить ее сбережения. Для решения проблемы пожилой волгоградке предложили перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В течение нескольких дней пенсионерка по указании звонившего через отделения банка переводила крупные суммы денег на расчетные счета. Она перечислила 7 миллионов рублей, которые у нее были после продажи недвижимости.

- Спустя несколько дней после перевода на счета неизвестных пожилая волгоградка засомневалась в правильности действий и обратилась с заявлением в полицию, - отметили в полиции.

В МВД в очередной раз напомнили жителям Волгограда и области не верить неизвестным, которые звонят и представляются сотрудниками банков. Не стоит переводить собственные сбережения на «безопасные счета» - это обман.