Волгоградец купил на сдачу лотерейный билет и выиграл более 7 миллионов рублей

Пресс-служба "Столото"

Житель Волгограда Николай Дмитриев выиграл суперприз в государственной лотерее «6 из 36». Счастливый билет, купленный на сдачу, принес Сергею 7 438 647 рублей. Об этом volgograd.kp.ru в пресс-службе «Столото».

- Николай ездил к родителям в Камышин и прогуливаясь по городу решил купить билет «Русского лото», на сдачу продавец предложил ему взять билет «6 из 36». Он-то и стал счастливым, - рассказали в пресс-службе государственной лотерее.

Как распорядиться выигранными деньгами, Николай Дмитриев уже придумал. Он собирается погасить ипотеку, сделать ремонт в квартире, купить автомобиль отцу, а часть денег подарить брату Сергею. К слову, последний и приехал в лотерейный центр «Столото» в Москву забрать выигрыш.