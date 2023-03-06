В Волгоградской области 257 молодых семей получат новые квартиры

Участниками программы могут стать пары до 35 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области продолжается поддержка молодых семей в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём». С ее помощью в 2023 году улучшить жилищные условия смогут 257 молодых семей из 46 муниципалитетов, на финансирование дпрограммы предусмотрено 182,1 миллиона рублей. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в облстрое.

- С начала 2023 года более 200 молодых семей, участвующих в госпрограмме, получили сертификаты на социальную выплату для решения квартирного вопроса, - пояснили в ведомстве.

Общая сумма предоставленных выплат составила 3 миллиона рублей. Стать участником программы с гоподдержкой могут семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в жилых помещениях и имеющие достаточные доходы для оплаты средней стоимости жилья.