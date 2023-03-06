«Ротор» сыграет дома как в гостях

"Ротор" гостевой матч проведет в Волгограде Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» и «Легион» договорились о проведении матча в Волгограде. Команды должны были сыграть в Махачкале, однако из-за проблем со своим стадионом дагестанский клуб попросил «сине-голубых» о проведении встречи на «Волгоград Арене».

- По взаимной договоренности команд игра пройдет 18 марта на стадионе «Волгоград Арена», - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора».

Время начала матча станет известно позже.

Отметим, 11 марта «Ротор» на «Волгоград Арене» возобновит сезон во Второй лиге игрой с «Дружбой» из Майкопа. Стартовый свисток прозвучит в 14.00.