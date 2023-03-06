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НовостиСпорт6 марта 2023 12:15

«Ротор» сыграет дома как в гостях

Гостевой матч «Ротора» с «Легионом» состоится в Волгограде
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
"Ротор" гостевой матч проведет в Волгограде

"Ротор" гостевой матч проведет в Волгограде

Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» и «Легион» договорились о проведении матча в Волгограде. Команды должны были сыграть в Махачкале, однако из-за проблем со своим стадионом дагестанский клуб попросил «сине-голубых» о проведении встречи на «Волгоград Арене».

- По взаимной договоренности команд игра пройдет 18 марта на стадионе «Волгоград Арена», - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора».

Время начала матча станет известно позже.

Отметим, 11 марта «Ротор» на «Волгоград Арене» возобновит сезон во Второй лиге игрой с «Дружбой» из Майкопа. Стартовый свисток прозвучит в 14.00.