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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:17

В Волгоградской области двое мужчин отправятся под суд за кражу нефти

Им грозит до 6 лет лишения свободы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мужчины осуществили незаконную врезку в нефтепровод

Мужчины осуществили незаконную врезку в нефтепровод

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Фролово Волгоградской области двое мужчин обвиняются в покушении на кражу из нефтепровода. Фроловская межрайонная прокуратура Волгоградской области отправила в суд уголовное дело 46-ти и 52-х летних местных жителей. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Было установлено, что вечером 24 января обвиняемые подъехали на автомобиле «ЗИЛ» к нефтепроводу и при помощи специально-изготовленной конструкции сделали врезку и начали забор нефти, - объяснили в ведомстве.

Довести до конца свое преступление мужчинам не удалось, их задержали полицейские. Свою вину преступники полностью признали и сейчас находятся под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.