В Волгоградской области двое мужчин отправятся под суд за кражу нефти

Мужчины осуществили незаконную врезку в нефтепровод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Фролово Волгоградской области двое мужчин обвиняются в покушении на кражу из нефтепровода. Фроловская межрайонная прокуратура Волгоградской области отправила в суд уголовное дело 46-ти и 52-х летних местных жителей. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Было установлено, что вечером 24 января обвиняемые подъехали на автомобиле «ЗИЛ» к нефтепроводу и при помощи специально-изготовленной конструкции сделали врезку и начали забор нефти, - объяснили в ведомстве.

Довести до конца свое преступление мужчинам не удалось, их задержали полицейские. Свою вину преступники полностью признали и сейчас находятся под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.