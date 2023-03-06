В городе в Волгоградской области оцепили территорию у торгового центра из-за подозрительного пакета

Под Волгоградом из-за подозрительного пакета оцепили территорию у ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Урюпинск Волгоградской области утром 6 марта по тревоге подняли все экстренные службы. У опоры электропередачи у ТКЦ «Юбилейный» был найден подозрительный пакет. Территория вокруг него была оцеплена. Однако опасения были лишними. Оказалось, что в пакете был обычный мусор. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Урюпинска.

Фото: администрацию Урюпинска

В мэрии попросили жителей столицы российской провинции не бросать мусор на улицах.

- Вы тем самым нарушаете не только закон, но и дестабилизируете работу правоохранительных и экстренных служб города, - обратились чиновники к людям.