В Волгоградской области на проведение весенних полевых работ фермеры получат 1 млрд рублей господдержки

Фото: администрация Волгоградской области

На оперативном совещании губернатора Андрея Бочарова 6 марта обсуждались вопросы проведения весенних полевых работ. Они стартуют по графику при координации оперштаба, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладмина. В этом году сельхозтоваропроизводители на весенние работы получат в качестве государственной поддержки 1 миллиард рублей.

- Свыше 30% средств перечислены сельхозтоваропроизводителям еще в декабре 2022 года, оставшиеся средства планируется довести в плановом порядке в марте-апреле текущего года, - отметил губернатор

В 2023 году стали действовать новые виды господдержки для овощеводов – погектарная субсидия, выплаты на 1 тонну произведенных овощей, на 1 тонну элитных семян овощных культур и картофеля, на 1 тонну овощей защищенного грунта.