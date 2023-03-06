В Волгоградской области в феврале на 12% вырос спрос на персонал

В Волгограде и области нехватка продавцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

У волгоградских компаний за месяц увеличилась нехватка в сотрудниках. В феврале спрос на персонал в Волгоградской области увеличился на 12%. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики портала hh.ru, в прошлом месяце было открыто более 11 тысяч вакансий.

Больше всего работодателям не хватает специалистов по продажам – это продавцы, кассиры, менеджеры, руководители отделов продаж, торговые представители. 41% вакансий приходится как раз на сферу продаж, она же приходится самой дефицитной в области, на одну вакансию – 1,5 резюме. Также в регионе востребованы строители и рабочий персонал – по 16% от всего количества вакансий. Нуждаются компании в административном персонале, специалистов в транспорте и логистике.

- Сами волгоградцы также чаще всего хотели бы работать именно в сфере продаж. По итогам февраля 15% всех активных резюме соискателей из Волгоградской области относится к «Продажам». На втором месте по популярности среди волгоградских соискателей сфера «Административный персонал» (10% всех резюме), на третьем – «ИТ, телеком» и «Транспорт, логистика» (по 6% резюме), - рассказала аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

Средняя зарплата, которую обещают работодатели, в Волгоградской области в феврале составила 46 141 рубль. В продажах вакансии предлагают заработок в 42 296 рублей, продавцам-консультантам и кассирам – 28 000-37 000 рублей. Руководителям отделов продаж готовы платить 60 000-112 500 рублей.