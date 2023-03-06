На трассе в Волгоградской области 21-летний водитель погиб в ДТП с «КАМАЗом»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 5 марта в Волгоградской области на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» произошла смертельная авария. В Камышинском районе на 475 километре магистрали 21-летний парень за рулем Peugeot не справился с управлением. Иномарка выскочила на встречную полосу, где попала под «КАМАЗ». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Молодой водитель легкового автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте аварии.