Под Волгоградом утечка газа могла произойти из-за неправильной эксплуатации колонки

Прокуратура проводит проверку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

6 марта прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту утечки газа в квартире многоэтажного дома №5 на улице Луганской в поселке Краснооктябрьском в Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, по одной из версий причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация газовой колонки.

В результате происшествия с отравлением госпитализировали пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет. сейчас дети находятся в больнице, их жизням ничто не угрожает. Также недомогание почувствовали приехавшие врачи. Им оказали необходимую помощь.

- Обстоятельства и причины скопления угарного газа в квартире устанавливаются. В ходе проведенного обследования повреждений газового оборудования в многоквартирном доме не выявлено. Одной из версий причин произошедшего является нарушение технологического цикла при использовании индивидуального газового оборудования, - добавили в прокуратуре.