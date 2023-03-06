В Волгограде 5-летний ребенок выпал из окна

5-летний мальчик оказался в больнице, выпав из окна 2-го этажа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде днем 5 марта пострадал 5-летний ребенок. Мальчик выпал из окна 2 этажа. Происшествие случилось в доме по улице Славянской в Советском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту случившегося. Мальчик был госпитализирован. Известно, что он был дома вместе с 21-летней мамой.