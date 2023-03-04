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НовостиПроисшествия4 марта 2023 19:56

Жители Волгограда обсуждают громкие хлопки 4 марта

Похожие на взрывы звуки были слышны в разных районах города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Громкие хлопки волгоградцы услышали вечером 4 марта

Громкие хлопки волгоградцы услышали вечером 4 марта

Фото: Александр КУЛИКОВ

Жители Волгограда снова обсуждают напугавшие их звуки громких хлопков. Многие горожане услышали их в десятом часу вечера 4 марта. Волгоградцы отмечают, что хлопки в разных районах областного центра случились с интервалом в несколько минут.

Пока неизвестно, что стало причиной возникновения взбудораживших волгоградцев звуков. При этом их слышали на Спартановке, в Советском, Ворошиловском, Центральном районах города.

В экстренных службах региона не сообщали о каких-либо происшествиях, зафиксированных в Волгограде вечером 4 марта. Сайт volgograd.kp.ru уточняет информацию.