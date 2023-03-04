«Ротор» проводит тренировки в манеже в Волгоградской области

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» подготовка к возобновлению сезона вышла на финишную прямую. Сборы волгоградской команды остались позади. После нескольких выходных дней подопечные Алексея Стукалова приступили к тренировкам в регионе. При этом занятия у «Ротора» проходят не в Волгограде, а в Волжском – в новом манеже на стадионе имени Логинова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе клуба.

У «Ротора» осталась неделя на подготовку к первому официальному матчу. 11 марта «сине-голубые» на «Волгоград Арене» примут «Дружбу» из Майкопа. Начало встречи в 14.00.

Напомним, подопечные Алексея Стукалова в группе 1 Второй лиги занимают третье место, отставая от лидирующего «Черноморца» из Новороссийска на 8 очков.