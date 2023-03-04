МЧС предупредило о снеге, дожде и штормовом ветре в Волгограде и области 5 марта

В воскресенье в регионе будет снег с дождем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области в воскресенье ожидается не самая приятная погода. Прогноз на 5 марта сообщило ГУ МЧС России по региону. Ночью по области ожидается мокрый снег, днем может пойти еще и дождь. В Волгограде небольшой дождь ожидается днем. На всей территории региона ожидается штормовой ветер с порывами до 16-21 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Главке МЧС со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

По области в ночь на воскресенье температура воздуха составит +3...-2º, днем 0...+5º, местами потеплеет до +10º. В Волгограде в ночные часы около 0º, в дневные +5...+7º.