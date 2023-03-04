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НовостиПолитика4 марта 2023 12:03

В СВО погиб военный из Волгоградской области Владислав Бурцев

Военнослужащий родился в Камышине
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Военный из Камышина погиб в СВО

Военный из Камышина погиб в СВО

Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий Владислав Бурцев из Волгоградской области. Информацию о гибели бойца сообщили в администрации Камышина. Военный был родом из города на Волге.

Фото: администрация Камышина

Фото: администрация Камышина

- Владислав Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - отметили в администрации города.

Добавим, в Быковском районе Волгоградской области 3 марта простились с бойцом штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Ренатом Дуяковым.