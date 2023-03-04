В СВО погиб военный из Волгоградской области Владислав Бурцев

Военный из Камышина погиб в СВО Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий Владислав Бурцев из Волгоградской области. Информацию о гибели бойца сообщили в администрации Камышина. Военный был родом из города на Волге.

Фото: администрация Камышина

- Владислав Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - отметили в администрации города.

Добавим, в Быковском районе Волгоградской области 3 марта простились с бойцом штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Ренатом Дуяковым.