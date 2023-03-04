В Волгограде судья после смертельной аварии попросил об отставке

Заявление Степанюка рассмотрели на заседании квалификационной коллегии судей Волгоградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судья Тракторозаводского районного суда Волгограда Денис Степанюк решил сложить с себя полномочия. Его заявление о снятии мантии было рассмотрено 3 марта на заседании квалификационной коллегии судей Волгоградской области. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на опубликованный документ.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Отметим, по некоторым данным Денис Степанюк попал в ДТП, которое произошло в Камышинском районе 27 февраля. Иномарка Hyundai Elantra, которой управлял судья, вылетела с дороги и перевернулась. Погибла 7-летняя девочка, в больницу доставили 5-летнего мальчика. Самому водителю госпитализация не потребовалась.