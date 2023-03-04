В Волгограде директора антикварного магазина будут судить за продажу медалей и орденов

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде дознаватели отдела полиции Центрального района завершили расследование уголовного дела на директора антикварного магазина. Мужчину будут судить по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградец занимался торговлей медалей и орденов, что пресекли в декабре прошлого года оперативники. В квартире и магазине мужчины нашли около 150 различных наград. Экспертиза показала, что они являются оригинальными и относятся к государственным.

Материалы уголовного дела направили в суд.