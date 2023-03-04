В Волгоградской области за месяц подешевели макароны, гречка, пшено

В Волгоградской области подешевели крупы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не все продукты в Волгоградской области дорожают, некоторые наоборот радуют покупателей снижением ценников. Подешевели в регионе крупы и бобовые. По сравнению с декабрем 2022 года в январе 2023-го макаронные и крупяные изделия цены снизились на 1,6%, на крупы и бобовые – на 2,5%. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата.

Хлопья Геркулес подешевели в январе на 5,7%, их средняя цена составляла 60,85 рубля. Пшено снизилось в стоимости до 40,12 рубля – на 3,7%, горох и фасоль – на 3,7% до 70,39 рубля. Гречка стала выгоднее на 3,5%, ее цена 76,56 рубля, рис – на 1,4% с ценниками 77,76 рубля. Овсянка и перловка подешевели на 1,6% до 41,58 рубля. Все цены указаны за килограмм.

Отметим, по итогам последнего недельного мониторинга Волгоградстата в магазинах и на рынках большинство из выше перечисленных продуктов либо сохранили свою стоимость, либо немного подешевели.