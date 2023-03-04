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НовостиПроисшествия4 марта 2023 8:03

Два человека погибли в сгоревшем частном доме в Волгоградской области

Устанавливается причина ЧП в Серафимовичском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Деревянный дом сгорел полностью

Деревянный дом сгорел полностью

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Вечером 3 марта в хуторе Орлиновский Серафимовичского районе в пожаре погибли два человека. Частный дом сгорел полностью. Сообщение о ЧП диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 21.09. Горел деревянный дом размером 5 на 4 метра по всей площади. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожарные ликвидировали горение в 22.45. По информации экстренных служб, погибли 65-летняя женщина и 54-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Елани ранним утром 3 марта после взрыва сгорел частный дом. Погибла 43-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 45-летний супруг в тяжелом состоянии были госпитализированы.