Два человека погибли в сгоревшем частном доме в Волгоградской области

Деревянный дом сгорел полностью Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Вечером 3 марта в хуторе Орлиновский Серафимовичского районе в пожаре погибли два человека. Частный дом сгорел полностью. Сообщение о ЧП диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 21.09. Горел деревянный дом размером 5 на 4 метра по всей площади. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожарные ликвидировали горение в 22.45. По информации экстренных служб, погибли 65-летняя женщина и 54-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Елани ранним утром 3 марта после взрыва сгорел частный дом. Погибла 43-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 45-летний супруг в тяжелом состоянии были госпитализированы.