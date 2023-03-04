Двое школьников пострадали в ДТП в Волгограде

ДТП в Кировском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде 3 марта в авариях пострадали двое школьников. Происшествия случились в Краснооктябрьском и Кировском районах. В 8.00 в пятницу 14-летняя девочка переходила дорогу напротив дома №13 по улице Поддубного рядом с пешеходным переходом, но не по нему. На школьницу наехал 42-летний водитель на «ВАЗе-2114». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Кировском районе 3 марта в 16.20 напротив дома №14 по переулку Успенского 58-летняя женщина за рулем Daihatsu Move сбила 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по «зебре».

Обоим попавшим под колеса машин школьникам потребовалась медицинская помощь.

Отметим, также 3 марта в ДТП пострадала 3-летняя девочка. Малышка вырвалась из рук мамы и врезалась в иномарку.